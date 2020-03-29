وفاة مريضين بكورونا فى روسيا

أعلن محافظ مدينة سان بطرسبورج الروسية ألكسندر بيجلوف، أمس السبت، أن أحد المرضى الذين خضعوا لفحوصات (كوفيد-19) أظهرت أنها إيجابية، قد توفى فى مستشفى المدينة "بوتكين".

وقال بيجلوف، للصحفيين عقب اجتماع بشأن الوقاية من فيروس "كورونا": "علمنا اليوم أن مريضا توفى فى مستشفى بوتكين. سيتم توضيح السبب بعد تشريح الجثة. لدينا بالفعل خسارة واحدة".