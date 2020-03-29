اليوم السابع
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وزير إيطالى يدعو لاستمرار تعليق الانشطة الرياضية لنهاية ابريل

الأحد، 29 مارس 2020 11:54 ص
وزير إيطالى يدعو لاستمرار تعليق الانشطة الرياضية لنهاية ابريل استمرار تعليق النشاط الرياضى فى إيطاليا
رويترز

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قال فينشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالى إنه سيتقدم باقتراح لتمديد وقف جميع المنافسات الرياضية طوال إبريل المقبل بهدف احتواء تفشى فيروس كورونا.

وأمس السبت، زاد عدد حالات الوفاة جراء الفيروس فى إيطاليا عن عشرة آلاف حالة وهو تطور من شبه المؤكد سيؤدى لتمديد الإغلاق المفروض فى البلاد.

وفى مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا المحلية قال الوزير سابادافورا "عودة المباريات أمر غير واقعى. غدا سأقترح تمديد إيقاف جميع المنافسات الرياضية على كل المستويات والأنواع طوال شهر إبريل."

وبسبب العدوى توقفت مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في التاسع من مارس الجاري كما تأجلت بطولة أوروبا 2020 لمدة عام في 17 من الشهر الجاري.

ودعا وزير الرياضة أيضا إلى أن يشمل الإيقاف جميع التدريبات (التي لم تشملها قرارات التعليق) في ظل الغموض الذي يحيط بموعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (2020) بعد تأجيلها للعام المقبل.

وأضاف الوزير أنه سيضع خطة بقيمة 400 مليون يورو (446 مليون دولار) لدعم الاتحادات الرياضية وأندية الهواة كما دعا دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم للاستعداد للقبول وبصورة جدية ببعض التغييرات دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى.

وقال "بعد هذه الأزمة الأمور ستتغير عما كانت عليه في السابق."

وأمس السبت وافق لاعبو يوفنتوس فريق الصدارة على خفض رواتبهم في إجراء سيوفر على بطل إيطاليا 90 مليون يورو.

 

 


إيطاليا

كورونا

النشاط الرياضى فى إيطاليا

كورونا فى إيطاليا

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