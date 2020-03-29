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وزارة الصحة العمانية: السلطنة ستصدر قرارات أكثر صرامة لمواجهة كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 10:30 ص
وزارة الصحة العمانية: السلطنة ستصدر قرارات أكثر صرامة لمواجهة كورونا وزارة الصحة العمانية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشف وزير الصحة بسلطنة عمان، الدكتور أحمد بن محمد السعيدي إمكانية اتخاذ بلاده قرارات أكثر صرامة في التدابير الخاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفقا لما نقلته صحيفة الشبيبة العمانية.

وأضاف السعيدى ، خلال لقاء مع التلفزيون الكويتي، أن السلطنة لم تقرر فرض حظر التجول إلى الآن ، و لكن هناك إجراءات أصدرتها اللجنة العليا لمواجهة كورونا ، منها تقليص عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 70% ، قائلا "ربما تشهد الاجتماعات المقبلة إصدار قرارات أكثر صرامةً".

ولفت السعيدى ، إلى قرار إيقاف جميع الرحلات الدولية بالإضافة إلى الداخلية الذي بدأ تطبيقه اليوم الأحد.و دعى الوزير العمانى جميع المواطنين بالاستماع للإرشادات الطبية واتباعها، مُشيرًا إلى أن هناك سعيًا دائمًا للتثقيف والتوعية الصحية ، مضيفا أن السلطنة ستصدر قرارات مشابهة لما اتخذتها دولة الكويت، و عبر عن سعادته بتناقص عدد الحالات فيها.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع عدد المصابين إلى 167 في السلطنة.

وفى وقت سابق قررت مطارات سلطنة عمان وقف جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من وإلى كافة مطارات السلطنة، باستثناء رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي، وذلك حتى إشعار آخر.
 

سلطنة عمان

كورونا

عمان

أحمد بن محمد السعيدي

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