اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 08:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نيويورك تايمز تبرز هيمنة النساء على مجال "ترويض الأسود" فى مصر

الأحد، 29 مارس 2020 08:10 م
نيويورك تايمز تبرز هيمنة النساء على مجال "ترويض الأسود" فى مصر لوبا الحلو
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على هيمنة النساء على مجال "ترويض الأسود" فى مصر، وقالت إن هناك 6 سيدات معظمهن ينتمين إلى نفس العائلة وهى عائلة الحلو الممتدة والتى لطالما جذبت آلاف الأسر المصرية عبر السنوات بعروض السيرك.

وتحدثت الصحيفة مع لوبا الحلو، وهى أم مصرية عاملة تسعى للتوفيق بين عملها ومراعاة أبنائها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، وقالت إنه باعترافها، كان العمل سببا فى الضغط عليها وربما كان عاملا فى طلاقها، خاصة وإن زوجها الثانى اشتكى من أنه تعامله مثل "أسد السيرك"، وبالطبع هو كان يعنى المقاربة حرفيا، على حد تعبير الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن لوبا الحلو هي واحدة من ست سيدات أخريات تعملن فى مجال ترويض الأسود في مصر ، معظمهن ينتمين إلى نفس العائلة الممتدة ، التي تجذب عروضها المصريين وتسعدهم كل عام، بالعروض التى تتضمن ملابس متلألئة ، واستخدام أسماء مسرحية مثل "ملكة الأسود" ، حيث يقمن بإقناع القطط الكبيرة من خلال حلقات النار أو السماح لهم بالتجول على أجسادهن.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن بعض هؤلاء السيدات أصبحن مشاهير، وبعضهن تعرض لهجمات، ولكن العامل المشترك فى عروضهن هو عدم وجود رجل معهن فى تلك العروض.

وقالت السيدة الحلو ، بين العروض ، "أطعمهم بنفسي" ، حيث وضعت قطعة من لحم الحمار في قفص صغير يشغله الأسد حيرم ، البالغ من العمر 6 سنوات. وأكدت "هم ينظرون إلي كأمهم."

وقالت الصحيفة إنه لطالما كانت الأسود رمزا للهيبة والسلطة في مصر. في العصور القديمة ، اصطاد الفراعنة القطط الكبيرة على طول النيل. يعتبر أبو الهول الذي يحرس أهرامات الجيزة ، وهو تمثال برأس إنسان على جسم أسد ، أحد شعارات مصر الدائمة.

والنسبة للوبا الحلو ، فإن الأسود عمل عائلي. كانت جدتها محاسن أول سيدة تروض الأسود في العالم العربي ، ووالدها إبراهيم كان نجم السيرك الوطني المصري الذي تديره الدولة خلال فترة انتعاشته في الثمانينيات.

وتزوج والدها ثلاث مرات ، وأنجب سبع بنات ، ورغم محاولات الإنجاب، لم يرزق بأبناء. لذا فقد نقل مهاراته وشغفه إلى بناته.

تبعه اثنان في الحلقة: لوبا الحلو ، 38 عامًا ، التي خلفت والدها في ترويض الأسود في السيرك الوطني ، وشقيقتها أوسا ، 35 عامًا ، التي تؤدي في سيرك خاص. كما أن عمتهما فاتن واثنتين من أقاربها تعملان فى المجال نفسه، والسيدة السادسة ليست جزءًا من الأسرة.


الاسود

لوبا الحلو

ترويض الاسود

المصريات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

وزيرة الصناعة تكشف إجراءات وآليات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

وزيرة الصناعة تكشف إجراءات وآليات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

الصحة العالمية: أجرينا تجربة تضامنية على 4 أدوية لعلاج كورونا

الصحة العالمية: أجرينا تجربة تضامنية على 4 أدوية لعلاج كورونا

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

أخبار مصر اليوم.. استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

أخبار مصر اليوم.. استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة