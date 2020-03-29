نقيب التمريض: قرار الرئيس بزيادة بدل المهن الطبية يعكس تقديره للفرق الطبية

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، خطوة إيجابية، موجهة الشكر له، مضيفة: كنا متوقعين أن يتم إعادة النظر فى بدل العدوى بعدما تمرالأزمة الحالية، لكن أن يتم اتخاذ هذا القرار، فى هذا الوقت، يعكس تقدير كبير لأعضاء الفريق الطبى.

وأوضحت كوثر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن قيمة بدل العدوى 19 جنيه، لكن بدل المهن الطبية قيمته تتراوح من 700 جنيه للأطباء، والتمريض للحاصلين على بكالوريوس 450 جنيه، وباقى التمريض 400 جنيه، مشيرة إلى الزيادة تتراوح من 300 جنيه تقريبا، وأن عدد المستفيدين من هذا القرار حوالى 220 ألف ممرضة بكافة قطاعات وزارة الصحة.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

كما وجه الرئيس بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.