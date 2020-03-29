اليوم السابع
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نقابة المهندسين تعلن عن صرف المعاشات فى مواعيدها واستمرار عمل مشروع العلاج

الأحد، 29 مارس 2020 12:00 ص
نقابة المهندسين تعلن عن صرف المعاشات فى مواعيدها واستمرار عمل مشروع العلاج المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين
كتبت آية دعبس

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قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، المقرر الإعلامى للنقابة، إن النقابة ملتزمة بصرف معاشات الأعضاء، مؤكدا أن المعاشات سوف تصل للبنوك فى موعدها المقرر لها، مضيفا: مشروع الرعاية الصحية يعمل بشكل منتظم لإستقبال طلبات المهندسين المتقدمين للاشتراك بالمشروع وعمل التحويلات للأطباء والأشعة والتحاليل الطبية.

وأوضح شفيق، أن النقابة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة المهندسين، حيث يتم تعقيم النقابة بشكل مستمر، وقياس درجات حرارة المترددين عليها خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن إدارة الرعاية الصحية، مستمرة فى استقبال المهندسين، وذويهم، وذلك لحين استئناف العمل بالنقابة يوم السبت 4 إبريل المقبل.

يأتى ذلك بعدما قالت النقابة العامة للمهندسين، إنه تماشيا مع ما اتخذته الدولة من إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة أعضائها، فقد قررت النقابة منح إجازة استثنائية، بداية من غدا الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020، على أن يعود العمل بالنقابة يوم السبت 4 إبريل المقبل.

وقررت النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، مد الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتي يوم 31 مارس الجاري، بغرامة قدرها 25%، حرصا من النقابة على خدمة أعضائها، بعد أن تلقت النقابة عددا كبيرا من طلبات المهندسين بمد فترة التجديد بالمشروع، يمكن لكافة الأعضاء على مستوى الجمهورية، الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، أو تجديده، من خلال مقر النقابة العامة بالقاهرة، أو مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، ومقرات نوادى النقابة أيضا.

ويقدم مشروع العلاج الخاص بنقابة المهندسين، مجموعة من الخدمات العلاجية لأعضاء النقابة وأسرهم، بأسعار مخفضه من خلال عددا من المستشفيات والعيادات فى كافة التخصصات، على مستوى الجمهورية.

 

 

 


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