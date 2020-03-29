وكان المقر الروسي لعمليات مكافحة " كورونا" قد أعلن في وقت سابق اليوم أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 1534 مصابا ، وذلك بعد تسجيل 270 حالة إصابة جديدة في 26 إقليما روسيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية . 

وأفاد بيان للمقر بأنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في روسيا إلى 8 حالات ، مشيرا إلى أن من بين حالات الوفاة الجديدة بالفيروس اثنتان في العاصمة (موسكو) ، وحالة وفاة واحدة في كل من : مقاطعة "أورينبورج " و"مدينة بطرسبروج". 

وأضاف البيان أن 15 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس "كورونا" ، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 64 شخصا.