موسكو (أ ش أ)

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة تفشي فيروس "كورونا" في العاصمة الروسية "موسكو" أن إجمالي عدد المصابين بـ "كورونا" بها ارتفع إلى 1014 مصابا، وذكر بيان لغرفة العمليات اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 197 حالة إصابة جديدة في (موسكو) وحدها من بين 270 إصابة جديدة في عموم روسيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بنسبة تصل إلى حوالي 73%.

وكان المقر الروسي لعمليات مكافحة " كورونا" قد أعلن في وقت سابق اليوم أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 1534 مصابا ، وذلك بعد تسجيل 270 حالة إصابة جديدة في 26 إقليما روسيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية . وأفاد بيان للمقر بأنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في روسيا إلى 8 حالات ، مشيرا إلى أن من بين حالات الوفاة الجديدة بالفيروس اثنتان في العاصمة (موسكو) ، وحالة وفاة واحدة في كل من : مقاطعة "أورينبورج " و"مدينة بطرسبروج". وأضاف البيان أن 15 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس "كورونا" ، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 64 شخصا.

وكان عمدة موسكو، سيرجى سوبيانين،أعلن اليوم الأحد، أن انتشار فيروس كورونا المستجد يدخل مرحلة جديدة وعدد الإصابات تتزايد مع الوقت فى العاصمة الروسية.

وأشار سوبيانين، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم، إلى أن التدابير والإجراءات الوقائية التى دعت إليها السلطات فى موسكو لاقت تجاوبا كبيرا من السكان الذين يحرصون على البقاء فى منازلهم لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد.

وشدد سوبيانين أن المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد فى موسكو يتم مراقبتهم بعناية وخصوصا الموجودين فى الحجر المنزلي، مشيرا إلى أن خرق العزل المنزلى من قبل المصابين ستكون عواقبه وخيمة.

وفى مقابلة خاصة مع قناة " روسيا 24" قال سوبيانين: "سنراقب المواطنين المصابين بدقة من خلال فرض وسائل تقنية خاصة للمراقبة، هناك حادثة حصلت يوم أمس حيث خرج أحد المصابين للتنزه وبعد ساعة تم رصده فى الشارع حيث انتهى به المطاف فى المشفى بعد نقله بالقوة".

كما طالب سوبيانين المواطنين البقاء فى منازلهم خلال هذا الأسبوع والعمل على تخفيف التواصل مع الناس والأقرباء وإلغاء كل الجلسات والمواعيد وعدم استقبال الضيوف لضمان سلامة الجميع ومحاولة لخفض سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد وإعطاء الأطباء الوقت لمواجهة الفيروس ومساعدة المصابين على الشفاء.