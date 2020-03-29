اليوم السابع
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معهد الصحة العامة بجامعة الإسكندرية: الأظافر الطويلة بيئة خصبة للفيروسات

الأحد، 29 مارس 2020 05:01 م
معهد الصحة العامة بجامعة الإسكندرية: الأظافر الطويلة بيئة خصبة للفيروسات أظافر - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أكد المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية انه تعتبر الأظافر الطويلة بيئة خصبة للجراثيم والفيروسات حيث يمكن للفيروس التواجد تحتها وأن ينتقل من خلالها.

وطالب المعهد فى بيانه اليوم المواطنين بضرورة الاهتمام بتنظيف وتقليم الأظافر باستمرار حتى لا تنقل الفيروسات والجراثيم حفاظا على سلامتهم .
 
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.
 
وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة، من أصل الـ161 حالة التى تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
 
وأوضح، أنه جرى تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردنى الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالى يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.
 
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.
 
 
 
 

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