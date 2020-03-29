اليوم السابع
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محافظ سوهاج يوجه بتركيب محول كهرباء بقرية السمطا ورفع مخلفات بترعة نجع حمادى

الأحد، 29 مارس 2020 02:54 م
محافظ سوهاج يوجه بتركيب محول كهرباء بقرية السمطا ورفع مخلفات بترعة نجع حمادى رفع المخلفات
سوهاج - عمرو خلف

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وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب محول كهرباء جديد بقرية السمطا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بعد تضرر الأهالى على موقع التواصل الاجتماعى "واتس آب" من وجود عطل بمحول الكهرباء .

و توجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا وبالتنسيق مع هندسة الكهرباء إلى القرية وتم تركيب المحول، كما استجاب محافظ سوهاج لشكوى من بعض أهالى حى غرب يتضررون من وجود مخلفات بترعة نجع حمادي، والقمامة على جانبى الترعة، وعلى الفور نفذت الوحدة المحلية لحى غرب حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية الري، وحماية النيل بسوهاج، تم خلالها رفع كافة المخلفات، بالإضافة إلى رفع القمامة على جانبى الترعة.

الجدير بالذكر أن إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظ استقبلت 10 شكوى الأسبوع الماضى تم التعامل الفورى معها والبت فى 6 شكاوى منها وتم تحويل 4 شكاوى إلى الجهات المختصة، حيث تنوعت المشكلات بين "رفع قمامة، وصرف، وتربية وتعليم"، وتستقبل المحافظة الشكاوى إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكترونى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة  www.shakwa.eg  ومن خلال الاتصال بالخط الساخن 16528، أو إرسال الشكاوى من خلال الواتس آب الخاص بإدارة خدمة المواطنين  ٠١٢٢٥٤٨٧٧٣٣ ــ و من خلال أيضا مبادرة " صوتك مسموع" 15330ـ واتس 01150606783

وفى وقت سابق أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 406 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات، خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات نظافة مكبرة خلال اليومين الماضيين، للحفاظ على الشكل الحضارى اللائق، وحرصا على صحة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج .

وأوضح على يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم رفع 125 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال حملات مكبرة شنتها الوحدة المحلية فى الفترة الصباحية استهدفت شوارع المدينة بقطاع شيخ العرب، وقطاع الأبعدية، ومدخل مدينة جرجا، وقطاع المشتل، والحى القبلي، وشوارع "عمر مكرم، والإمام الشاطبي، الساحة، وبورسعيد، وعبدالله النديم، و الإمام الترمذي، وسعد بن معاذ بالمشتل ".

وقال أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم رفع 75 طن من القمامة والمخلفات، فى حملة نظافة مكبرة شملت " مدخل المدينة، وشوارع " الجمهورية، والتحرير، وديوان الري، وخور الساحل، وبنك مصر القديم".

 

رفع مخلفات ترعة نجع حمادي (2)
رفع مخلفات ترعة نجع حمادي 

 

رفع مخلفات ترعة نجع حمادي (3)_1
رفع مخلفات ترعة نجع حمادي 

 

رفع مخلفات ترعة نجع حمادي (4)
رفع مخلفات ترعة نجع حمادي

 

رفع مخلفات ترعة نجع حمادي (6) (1)
رفع مخلفات ترعة نجع حمادي

 


محافظه سوهاج

مركز البلينا

محول كهرباء

أخبار مصرية

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