اليوم السابع
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محافظ دمياط ومدير الأمن يتفقدان أماكن التمركزات برأس البر خلال فترة حظر التجوال

الأحد، 29 مارس 2020 12:57 ص
محافظ دمياط ومدير الأمن يتفقدان أماكن التمركزات برأس البر خلال فترة حظر التجوال محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط يرافقها اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط، مساء اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة تطبيق حظر التجوال من الساعة السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أواخر الأسبوع الماضي ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث جاءت بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وتفقدت المحافظ ومدير الأمن عدد من نقاط التمركزات الأمنية بمدينة دمياط والتى من خلالها يتم تطبيق قرار الحظر بكل حزم حفاظا على سلامة المواطنين وكذلك التمركزات الأمنية بمنطقة اللسان برأس البر بعد تطبيق قرار غلقه لحين صدور إشعار آخر ، هذا وقد أشادت محافظ دمياط بجهود الأجهزة الأمنية والتنسيق التام مع المحافظة لتنفيذ القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية وتحقيق التواصل المباشر لانجاح جهود الدولة لمنع إنتشار الفيروس المستجد، مناشدة جموع المواطنين بتأدية دورهم بالالتزام بمنازلهم حفاظاً على سلامتهم .

وشهدت الدكتورة منال عوض أعمال تطهير وتعقيم عدد من المناطق بمدينة دمياط وهم شارع الجلاء، الشوارع المحيطة بمستشفتى الحميات والصدر والأمراض المتوطنة، سوق الحسبة، منطقة القنطرة وسوق السمك مؤكدة على مواصلة تنفيذ تلك الحملات والتى تأتى من ضمن التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

 

 


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تطهير وتعقيم الشوارع

فيروس كورونا

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