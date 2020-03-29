لحمايته من كورونا.. دائرة اتصالات رئيس الشيشان محدودة وتحقيق طبى لكل من يخالطهم

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن وزير الصحة الشيشاني، إلخان سليمانوف، أن دائرة الاتصالات برئيس الشيشان رمضان قاديروف محدودة بسبب فيروس كورونا، ويتحقق الأطباء من حالة كل من يخالطهم.

وقال سليمانوف عبر بث مباشر لقناة "جروزني"، ونقل تصريحاته موقع روسيا اليوم، إن عدد الأشخاص الذين يمكنهم التواصل مع قاديروف محدود. بالإضافة إلى ذلك، تتمركز مراصد طبية في الأماكن التي تؤدي إلى مكان تواجد الزعيم الشيشاني، التي بدورها تقوم بفحص كل من يمكن أن يتواصل معه".

ووفقا له، لا يمكن للمسئولين الذهاب بإجازة، بالإضافة إلى أن الوزراء والقادة يمتثلون لتوصيات والإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير:"أن جميع التدابير التي تتعلق بالسكان تنطبق علينا أيضا، وسنكون سعداء في حال الحجر الصحي لمدة أسبوعين، ولكن للأسف لا نستطيع فعل ذلك حتى الرئيس الشيشاني، الذي يتعامل باستمرار مع هذه المشكلة (انتشار فيروس كورونا)".

وأكد وزير الصحة، في وقت سابق، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الجمهورية بلغ 10 أشخاص، من بينهم طفل في الخامسة من عمره.

وكان قديروف قد هاجم فى وقت سابق هذا الشهر الغرب بسبب اتهاماته لروسيا، وقال إنه رغم التهديد الخطير الذى يمثله وباء فيروس كورونا، فإن الغرب يواصل نشر الخرافات حول دور روسيا المزعزع للاستقرارا فى هذه العملية.

وكتب قديروف على قناته في منصة التواصل الاجتماعي "تليجرام": "يا له من عالم غريب للغاية، هذا ما يطلق عليه الغرب، بمجرد أن يعطس شخص واحد في الدول الأوروبية، تتجه كل الأنظار إلى الشرق.

وقال إنه ليس من دون سبب، واللوم يعود إلى روسيا وفلاديمير بوتين... يقول إن روسيا تسعى دائما لخلق حالة من الذعر وزعزعة استقرار الوضع. كما يقول الناس، هم أنفسهم خلقوا أكذوبة وصدقوها".