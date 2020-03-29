اليوم السابع
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الأحد، 29 مارس 2020 07:06 م
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ضبط 68 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة على أسواق الإسكندرية

الأحد، 29 مارس 2020 06:29 م
ضبط 68 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة على أسواق الإسكندرية حملة تموينية على الأسواق
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين ، وذلك بناء على رصد عدة شكاوى من إرتفاع أسعار الخضر والفاكهة.
 
 
وأشار بيان صادر من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ، أن محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته الى الإدارات التموينية الفرعية بتكثيف الحملات والمرور ومتابعة جميع الأسواق والتشديد على اعلان الأسعار على سلع الخضر والفاكهة الموجودة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية وتحرير مخالفات للمخالفين حرصا على توافر الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطنين ، وعدم استغلال بعض التجار للظروف الحالية.

وتم تحرير عدد 30 محضر عدم إعلان على السلع بالاسواق ، 24 محضر عدم حمل شهادات صحية ، 7 مخاضر لمخابز بلدية مخالفة ،  محضرين لأنشطة غير مرخصة ، 3 محاضر بيع بسعر أزيد لسلع مسعرة ، 4 محاضر لسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى "جبن - لحوم- عجوة ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وإتخذت الإسكندرية عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية  للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والاحياء ، وتطبيق الاجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها ،  وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق ، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الالعاب الالكترونية ، وتم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة الى الآن ، ومنع الأسواق العشوائية الاسبوعية و شدد على عدم اقامة سوق الجمعة و سوق الحمام ، بالاضافة الى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.


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