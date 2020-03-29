ضبط 68 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة على أسواق الإسكندرية

وتم تحرير عدد 30 محضر عدم إعلان على السلع بالاسواق ، 24 محضر عدم حمل شهادات صحية ، 7 مخاضر لمخابز بلدية مخالفة ، محضرين لأنشطة غير مرخصة ، 3 محاضر بيع بسعر أزيد لسلع مسعرة ، 4 محاضر لسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى "جبن - لحوم- عجوة ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.
وإتخذت الإسكندرية عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والاحياء ، وتطبيق الاجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها ، وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق ، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الالعاب الالكترونية ، وتم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة الى الآن ، ومنع الأسواق العشوائية الاسبوعية و شدد على عدم اقامة سوق الجمعة و سوق الحمام ، بالاضافة الى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.
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