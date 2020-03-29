اليوم السابع
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ضبط 4 متهمين بالنصب على مواطنين بزعم مساعدتهم للحصول على إعانات من الدولة

الأحد، 29 مارس 2020 01:05 م
ضبط 4 متهمين بالنصب على مواطنين بزعم مساعدتهم للحصول على إعانات من الدولة المتهمون عقب القبض عليهم
كتب ــ محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام بعض الأشخاص بالنصب على المواطنين بدعوى تسهيل حصولهم على إعانات شهرية من الدولة، وتم القبض عليهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب على المواطنين.

 

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمناً قيام أحد الأشخاص بتجميع المواطنين من العمالة غير المنتظمة باستخدام مكبر صوت حيازة شخص آخر، والحصول منهم على بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم ومبلغ مالى قدره ( 10 جنيهات) من كل فرد، بزعم إدراج بياناتهم بالموقع الإلكترونى الخاص بإحدى جهات الدولة حتى يتمكنوا من الحصول على إعانات شهرية، كما تبين قيام شخصين آخرين بتصوير مقطع الفيديو بقصد تحريض المواطنين.

 

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "فنى تبريد وتكييف، بائعان، عامل– مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بهدف تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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