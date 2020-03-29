ضبط عيادة خاصة ببنى سويف خرقت مواعيد حظر التجوال.. صور

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، على ضبط عيادة خاصة بمركز بنى سويف لمخالفتها مواعيد حظر التجوال، علاوة على صيدلية مخالفة بقرية سدس مركز ببا، و بداخلها أدوية تأمين صحى بها، وأدوية مدعمة تم تخزينها، وكذلك مخزنين للأدوية غير مرخصين تابعين للصيدلية بهما أدوية ومستلزمات طبية ،فضلا عن عيادة أسنان وتعقيم "تابعة أيضا الصيدلية " غير مطابقة للاشتراطات الفنية المعتمدة من وزارة الصحة،وتم التحفظ على كميات الأدوية المضبوطة وتحرير محاضر بالوقائع، بمعرفة إدارتى العلاج الحر والصيدلة بمديرية الصحة.

وأشار بيان صحفى اليوم الأحد إلى أن محافظ بنى سويف تفقد مساء أمس فى جولة ميدانية مركزى ببا والفشن جنوب المحافظة ،لمتابعة التزام المواطنين بقرارات مجلس الوزراء، بحظر التجوال وإغلاق المحال وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

واستوقف محافظ بنى سويف أثناء سيره بالطريق الدائرى ببا، مقهى به بعض المواطنين، حيث استفسر منهم عن سبب تواجدهم وانارة المقهى، موجها بتحرير محضر مخالفة لها، مشددا على المتابعة لها بشكل دائم لضمان غلقها بشكل دائم، واستوقفت الشرطة المرافقة للمحافظ بعض المواطنين الذين تصادف مرورهم ببعض القرى أثناء الجولة، للاستفسار منهم عن سبب خروجهم، وتم التأكد من أن الأسباب من المسموح بها، و أهاب المحافظ بالمواطنين الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، مؤكدا أن تلك الاجراءات فى صالحهم ولمصلحتهم، ومؤكدا على ثقته فى وعى المواطن السويفى فى عدم كسر الحظر أو مخالفة القرارات الوزارية.

كما تفقد محافظ بنى سويف وبرفقته نائبه بلال حبش، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والمحاسب هانى جويلى رئيس مركز ومدينة ببا، و أحمد دسوقى رئيس مركز و مدينة الفشن، وعدد من القيادات الأمنية، تمركزات الشرطة بالشوارع والميادين ومداخل ومخارج المدن وعلى الطرق الرئيسية وبعض الشوارع الجانبية، حيث حرص على الاشادة بها و شكرهم تقديرا لواجبهم الوطنى الذين يقومون به على أكمل وجه، قائلا ( شكرا لرجال مصر ، والله يعينكم على واجبكم ، وكل المواطنين يقدرون ما تبذلونه من أجلهم ومن أجل الوطن ).

كما يقود نائبا المحافظ، والسكرتير العام المساعد ، ورؤساء المدن والقرى وكذلك مسؤولو العلاج الحر بمديرية الصحة حملات متابعة موسعة بكافة المدن والقرى بالتعاون مع الشرطة للاطمئنان على تنفيذ القرارات والالتزام بحظر التجوال، لضمان تطبيق كافة الاجراءات التى تنفذها الحكومة ضمن الخطة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وفى ذات الصدد قرر محافظ بنى سويف تخصيص رقم على الواتس آب (01552190365) لتلقى بلاغات المواطنين عن أية مخالفة للقرارات والاجراءات الاحترازية ، وكذا مخالفة الأسواق والتلاعب فى الأسواق والغش التجارى، بجانب الخط الساخن 114 لاستقبال شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم فى كل القطاعات والمجالات.















