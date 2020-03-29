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ضبط أدوية وكحول منتهى الصلاحية داخل صيدليات بالشرقية

الأحد، 29 مارس 2020 01:28 م
ضبط أدوية وكحول منتهى الصلاحية داخل صيدليات بالشرقية كحول - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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صادرت مديرية التموين بالشرقية، 116 زجاجة كحول و21 قسطرة وخيط مجهول المصدر و5 أنبولات مخدرات و40 زجاجة أدوية مجهولة المصدر و26 قرصا مجهول المصدر، من صيدليات مدينة أبوكبير خلال حملة مكبرة شنتها لضبط أسواق الدواء .

وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية خاصة على الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية لمواجة ظاهرة احتكار المستلزمات الطبية من قبل التجار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين اليومية من السلع الأساسية، مشددا على ضرورة التأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع واحتكارها وبيعها بالسوق السوداء، وابتزاز المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين.

فقامت إدارة تموين أبو كببر بحملة مشكلة من رئيس مركز ومدينة ابوكبير والتفتيش الصيدلي للتفتيش على الصيدليات بنطاق المركز، أسفرت عن تحرير محاضر ضد المخالفين كالآتى، محضر رقم 333جنح ادط أبوكبير ضد  صاحب صيدلية بجوار مستشفى ابوكبير لحيازته ادويه بشرية منتهية الصلاحية، محضر رقم 7168 ضد  صاحب صيدلية بشارع مصطفي كامل أبوكببر لحيازته ادوية منتهية الصلاحية وأدوية من وزارة الصحة، محضر رقم 7165 جنح ضد صاحب صيدلية خلف مستشفى ابوكبير لحيازته كحل مجهول المصدر وأدوية مجهولة المصدر، محضر رقم 7166ضد صاحب صيدلية بطوخ ابوكبير لحيازته أدوية مجهولة المصدر، محضر رقم 7169 ضد صاحب صيدلية ببندر أبوكبير لحيازته كحول مجهول المصدر، محضر رقم 7168جنح ضد صاحب صيدلية بشارع عبدالعزيز لحيازته زجاجات كحول مجهول المصدر وأدوية منتهية الصلاحية .

يشار إلى أن محافظة الشرقية، شددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا علي وكيلي وزارتي ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على  السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة، فتم تشميع  حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية  وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.

 

 

 


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