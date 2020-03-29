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صور.. أهالى الأقصر يلتزمون بتطبيق حظر التجول والشباب يعقمون الشوارع

الأحد، 29 مارس 2020 10:14 م
صور.. أهالى الأقصر يلتزمون بتطبيق حظر التجول والشباب يعقمون الشوارع شباب الأقصر خلال تعقيم شوارع الأقصر ليلاً
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت شوارع وميادين محافظة الأقصر المختلفة، مساء اليوم الأحد، إلتزام كبير من الأهالى فى تطبيق حظر التجوال المقر له من الساعة السابعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً، وذلك لليوم الخامس على التوالى، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بالحظر للمقاهي والكافيهات والمطاعم وحظر انتقال المواطنين أو التحرك على الطرق من 7م حتى 6ص.

وفى هذا الصدد رصدت الأجهزة التنفيذية بمدن وقرى الأقصر حالة من الإلتزام الكبيرة بين المواطنين بتطبيق القرارات وحظر التجوال، وكذلك المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريا بقرار الغلق، وذلك تنفيذاً لقرارات حظر التجوال وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى نفس السياق إنطلق عدد من شباب محافظة الأقصر، فى أعمال التعقيم والتطهير الليلية للمنشآت وأماكن تجمعات المواطنين وتوافدهم على ماكينات الصرف الآلى والمحلات والسوبر ماركت والمخابز وغيرها من الشوارع والميادين بالمحافظة، لتطهيرها وتعقيمها لحماية المواطنين من العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد الذى يتواجد على الأسطح لفترة طويلة حسبما يقول المتخصصون والأطباء.

وكان قد إستكمل رجال مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، اليوم الأحد، حملات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت الحيوية والشوارع وغيرها، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لكافة رؤساء المدن والقرى بضرورة مواصلة تنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بالتنسيق مع جميع الجهات لرش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمدينة والقرى، قامت الأجهزة التنفيذية بأعمال رش وتعقيم المصالح الحكومية والخدمية، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من خطر انتشار العدوى.

1 إلتزام أهالى الأقصر بتطبيق حظر التجول
 إلتزام أهالى الأقصر بتطبيق حظر التجول
الشباب خلال تعقيم شوارع الاقصر ليلاً
الشباب خلال تعقيم شوارع الاقصر ليلاً

 

جانب من التزام أهالى الأقصر بحظر التجول
جانب من التزام أهالى الأقصر بحظر التجول

 

جانب من التعقيم لأماكن توافد المواطنين ليلاً بالأقصر
جانب من التعقيم لأماكن توافد المواطنين ليلاً بالأقصر

 

مبادرات شباية لتعقيم الشوارع بحظر التجول
مبادرات شباية لتعقيم الشوارع بحظر التجول

 


الاقصر

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