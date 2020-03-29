صحة الغربية توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر لمواجهة فيروس كورونا

كما أكد الدكتور أيمن السعيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر على ضرورة تكاتف المجتمع المدني وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كرونا المستجد .

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، قد أعلن عن وجود أجهزة تحليل كاملة لفيروس كرورونا بمستشفي حميات طنطا، وبدء تشغيلها اليوم على جميع حالات الاشتباه الموجودة بالغربية والنتيجة ظهرت سلبية.

وأضاف فى بيان له، أن تم تشكيل لجنة من الإدارات المعنية بالمديرية بقيادة الدكتورة إيمان العشرى مدير إدارة المعامل بالمديرية، وذلك لتفقد المستشفي جيدا والتأكد من سلامة الأجهزة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أن المحافظة مجهزة الآن لاستقبال الحالات بالعزل الخاص بالمستشفيات، ومعامل الفيروسات بمستشفي حميات طنطا لعمل كافة التحاليل الخاصة بفيروس كورونا.

كما أكد أن المحافظة إتخذت تدابير احترازية في مواجهة فيروس كورونا للحد من انتشاره إلى جانب إطلاق حملات كبرى للتوعية فى جميع أرجاء المحافظة لحث المواطنين على البقاء بالبيوت واتباع الإجراءات الوقائية والتى تعد سلاح للانتصار على الوباء.