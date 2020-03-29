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شركة ألعاب تشيكية تنتج لعب أطفال بـ"كمامات" بسبب كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 12:37 م
شركة ألعاب تشيكية تنتج لعب أطفال بـ"كمامات" بسبب كورونا الكمامات ضد فيروس كورونا
كتبت: هناء أبو العز

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توسعت شركة إجراتشيك التشيكية لألعاب الأطفال في تشكيلتها من الشخصيات البلاستيكية لتشمل تلك التي ترتدي كمامات وأقنعة الوجه، وذلك فى تفاعل من جانبها مع تجاه أزمة تفشي وباء كورونا بطريقة أكثر ابتكارا.
 
ومن الشخصيات التي تنتجها الشركة وترتدي كمامات وأقنعة وجه أطباء وممرضات ورجال إطفاء وكذلك أفراد أسر عادية.
 
وقال ميروسلاف كوتيك رئيس شركة إجراتشيك لوكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه"، إنها "كانت مجرد فكرة عفوية"، وقال إن "شخصيات إجراتشيك تمثل الناس حولنا وأولئك الأشخاص الذين يرتدون الآن كمامات وأقنعة وجه".
 
وأمرت الحكومة في  جمهورية التشيك بضرورة أن يضع كل شخص في الأماكن العامة كمامة تغطي الفم والأنف.
 
وأصبحت جمهورية التشيك أول دولة أوروبية تعلن عن خطط لنشر أداة قوية تتبع الموقع الجغرافي الخاص بالمواطنين لمكافحة فيروس كورونا، إلا أن أن هذه الخطوة أثارت القلق، حيث يعتبر البعض أن خطوات مماثلة من شأنها أن تضع الصحة العامة في صراع مع الخصوصية الفردية، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.
 
وستستخدم الجهود التي أعلن عنها رئيس فريق الأزمات الحكومي التشيكي بيانات الموقع الجغرافي للهاتف في الوقت الفعلي لتتبع تحركات حاملي الفيروس والأشخاص الذين يتواصلون معهم، والهدف من ذلك هو تحديد مكان انتشار العدوى، وكيفية انتشارها ومتى تحتاج السلطات الصحية إلى طلب الحجر الصحي وتدابير الاحتواء الأخرى للحد من انتشار COVID-19.
 

التشيك

العاب

كمامات

اطباء

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