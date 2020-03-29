"شباب القليوبية" تعقد أول اجتماع لمديري الإدارات بالفيديو كونفرانس

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أول اجتماع بالفيديو كونفرانس لمديري الإدارات الفرعية، حتى يتسنى تنظيم العمل تحت أي ظروف، وذلك بمشاركة وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة، ومديري الإدارات الفرعية.

وأكدت مديرية الرياضة بالقليوبية، أن الاجتماع جاء بناء علي تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة سير العمل في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وإطلاق العديد من المسابقات والتدريبات التي يستطيع المشترك تنفيذها بالبيت حفاظا على السلامة العامة ولحظر تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتناول الاجتماع العديد من النقاط الرئيسية والهامة، والتي من بينها الإلتزام بتعقيم المراكز بشكل يومي، والالتزام بغلق جميع الهيئات الشبابية والرياضية أمام الرواد والأعضاء مع الالتزام بحضور الموظفين وفقا لتوزيع العمل لتخفيف العمالة والاجازات الاستثنائية، وكذلك وجه الصبروط بضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام الرؤية مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، وتسجيل الانجازات والبرامج والأنشطة أونلاين، وتفعيل خطط الإدارات الفنية والفرعية ومراكز الشباب أونلاين.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.