اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"شباب القليوبية" تعقد أول اجتماع لمديري الإدارات بالفيديو كونفرانس

الأحد، 29 مارس 2020 07:00 م
"شباب القليوبية" تعقد أول اجتماع لمديري الإدارات بالفيديو كونفرانس الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أول اجتماع بالفيديو كونفرانس لمديري الإدارات الفرعية، حتى يتسنى تنظيم العمل تحت أي ظروف، وذلك بمشاركة وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة،  ومديري الإدارات الفرعية.

وأكدت مديرية الرياضة بالقليوبية، أن الاجتماع جاء بناء علي تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة سير العمل في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وإطلاق العديد من المسابقات والتدريبات التي يستطيع المشترك تنفيذها بالبيت حفاظا على السلامة العامة ولحظر تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتناول الاجتماع العديد من النقاط الرئيسية والهامة، والتي من بينها الإلتزام بتعقيم المراكز بشكل يومي، والالتزام بغلق جميع الهيئات الشبابية والرياضية أمام الرواد والأعضاء مع الالتزام بحضور الموظفين وفقا لتوزيع العمل لتخفيف العمالة والاجازات الاستثنائية، وكذلك وجه الصبروط بضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام الرؤية مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، وتسجيل الانجازات والبرامج والأنشطة أونلاين، وتفعيل خطط الإدارات الفنية والفرعية ومراكز الشباب أونلاين.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.


اخبار القليوبية

شباب القليوبية

الفيديو كونفرانس

مراكز الشباب بالقليوبية

إدارات الشباب بالقليوبية

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

أخبار مصر اليوم.. استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

أخبار مصر اليوم.. استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة