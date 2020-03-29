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سيدة تصر على الطلاق.. وتؤكد: "جوزى خلانى أولع فى نفسى"

الأحد، 29 مارس 2020 11:26 م
سيدة تصر على الطلاق.. وتؤكد: "جوزى خلانى أولع فى نفسى" محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، لتؤكد: "قهرني زوجي، واعتاد على ضربي وإهانتي، كان يضيع أموالنا علي المواد المخدرة،  ضاع عقله بسبب ما يتعاطاه ليدفعني لإشعال النيران فى جسدي، فى محاولة للانتحار للهروب  من عنفه".

وتابعت منار.ع.ج، البالغة من العمر 33 عاما: "عشت  7 سنوات مع زوجي أتحمل مسئولية أولادي الثلاثة، أشقى وأتعب لأجلب لقمة العيش لأحاول توفير الحد الأدنى من الحياة الأدامية لأسرتي، ولكن القهر وظلم زوجي كان دائمًا ينال مني، وكرامتى".

وأكدت الزوجة أنها كانت تتعرض للبلطجية بسبب ديون زوجها، الذى ينفق ما يتقاضاه من وظيفته على المواد المخدرة، ليطمع فى القليل من الأموال التى تتحصل عليها من العمل .

وأضافت الزوجة:" كنت لا أمن علي أولادي منه، خوفًا عليهم من الغيبوبة التى يعيش فيها بسبب إدمانه، فهو دائمًا ما يصب على جسدهم الضعيف غضبه بالضرب والجلد والحبس،  ما دفعنى للهرب من والذل وحاولت الانتحار بعد أن أشعلت النيران فى جسدي، ولكنى فشلت وعد للحياة برفقته مرة أخرى"

 

 

 


محكمه الاسره

قانون الاحوال الشخصيه

الانتحار

طلاق للضرر

خلافات اسريه

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