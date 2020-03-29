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دار أزياء "شانيل" يعتزم إنتاج كمامات بشكل مكثف فى فرنسا لمنع انتشار كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 04:47 م
دار أزياء "شانيل" يعتزم إنتاج كمامات بشكل مكثف فى فرنسا لمنع انتشار كورونا كمامة
كتب: أحمد علوى

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قالت مجموعة "شانيل" للأزياء الراقية اليوم الأحد، إنها تعتزم إنتاج كمامات لتساعد في تعزيز الإمدادات في نسا التى تعانى من انتشار فيروس كورونا في أرجاء البلاد.

وتعكف المجموعة على صناعة النماذج الأولية، وستبدأ في الإنتاج بمجرد الحصول على موافقة السلطات الفرنسية.

وقالت شانيل في بيان لها ، "نحشد قوة العمل والشركاء اليوم لإنتاج كمامات وقمصان واقية".

ويشار إلى ان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران كان قد اعلن أمس السبت، إن ،الحكومة طلبت توريد أكثر من مليار كمامة، معظمها من الصين، خلال الأسابيع والشهور المقبلة“.

وذكر أن بلاده تستخدم 40 مليون كمامة أسبوعيا واشتكى الأطباء والعاملون في دور رعاية المرضى والشرطة من نقص الكمامات.

وقالت شانيل أيضا؛ إنها لن تسرح أيا من موظفيها، البالغ عددهم 4500 موظف، مؤقتا برغم التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي.

 
وجدير بالذكر ان مدار ازياء شانيل العالمى كانت قد اتخذت قرار لأحدث تعليمات الحكومة الفرنسية بالإغلاق تدريجيا لمدة أسبوعين لجميع مواقع إنتاجها في فرنسا وإيطاليا وسويسرا، بالإضافة إلى ورش الأزياء الراقية وورش العمل الجاهزة والحرف اليدوية والمجوهرات، وأوضح بيت الأزياء الفرنسي في بيان صحفي إعلان غلق جميع متاجر العلامة في فرنسا وإيطاليا.
 
وأعلنت الأسبوع الماضي Maison Hermès إغلاق جميع مواقع إنتاجها فى فرنسا التى يبلغ عددها حوالى أربعين مصنعا ومدبغة حتى نهاية شهر مارس.

كمامات

شانيل

كورونا

اخبار العالم

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