حى ثانى طنطا يشن حملات نظافة وتعقيم للشوارع.. صور

الغربية محمد طارق

شنت رئاسة حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، بقيادة محمود عيسى، رئيس الحى، حملات نظافة وتعقيم للشوارع بمنطقة الخان، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، واللواء مهندس شاكر يونس، السكرتير العام لمحافظة الغربية .تم رش وتطهير المنطقة، ورفع الاعلانات المخالفة والاشغالات، وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بجانب أعمال النظافة اليومية، ورفع القمامة بجميع نقاط التجميع بنطاق الحى .

وفى سياق متصل، أكد طارق رحمى، محافظ الغربية، فى تصريحات صحفية، استمرار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، موضحا أن تلك الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، تستهدف منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وناشد المحافظ المواطنين الالتزام بتنفيذ القرارات، مؤكدا أنه يثق فى وعى أبناء الغربية، وإدراكهم لأهمية المشاركة الايجابية فى اتباع الإجراءات الوقائية التى تحميهم من الاصابة بالفيروس، موضحا أن المحافظة سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإجراءات الحظر.وأشار محافظ الغربية إلى استمرار كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمحطات القطارات ضمن جهود المحافظة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقال المحافظ إن مديرية الطب البيطرى قامت بتعقيم وتطهير 1500 منشأة حكومية من بينها المستشفيات والوحدات الصحية والتربية والتعليم والوحدات المحلية وأيضا دور العبادة (المساجد والكنائس).

وأكد محافظ الغربية استمرار أعمال التوعية للمواطنين من خلال منشورات توعية، بالإضافة إلى بث رسائل عبر قناة الدلتا الفضائية ومكبرات الصوت فى جميع المراكز والقرى. جاء ذلك خلال جولته بطنطا، والتى رافقه فيها الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، ورؤساء أحياء أول وثان طنطا، للتأكد من التزام جميع المحلات بقرار الغلق، كما أمر بإخلاء الباعة المتجولين أمام مستشفى الطوارئ الجامعى.



تطهير شوارع حي ثان طنطا



تطهير وتعقيم الشوارع



حملة نظافة بحى ثان طنطا



حملة نظافة فى الغربية