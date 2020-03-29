حملة مكبرة لمنع إقامة الأسواق المخالفة بمدينة كفر شكر بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الأحد، حملة بنطاق مدينة كفر شكر، للاطمئنان على منع إقامة السوق بمدينة كفر شكر وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار المحافظ رقم 261 لسنة 2020 بحظر إقامة الاسواق والسويقات الأسبوعية بنطاق المحافظة، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبحضور مصيلحى هديه نائب رئيس مدينة كفر شكر، والمقدم أحمد سالم شرطة المرافق، والنقيب حسين سكران مباحث مركز كفر شكر، وذلك ضمن إجراء مكافحة فيروس كورونا وعدم انتشار الفيروس.

وأكدت نائب المحافظ، أنه تم التنبيه على مصيلحى هديه نائب رئيس المدينة، بسرعة اتخاذ الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا عموما، وتعقيم منطقة السوق بمدينة كفر شكر وسوق البقاشين وسوق قرية تصفا، بالإضافة إلى الاهتمام بمنظومة النظافة وإزاله كافه التراكمات على وجه السرعة، وذلك حفاظا على صحة المواطنين.

وأوضحت "ريان"، أنه قامت الوحدة المحلية بتصفا والبقاشين بمنع إقامه السوق وإزالة كافه الاشغالات.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.



إزالة الأسواق المخالفة بكفر شكر



رفع الأسواق المخالفة بكفر شكر



نائب محافظ القليوبية تمنع إقامة سوق بكفر شكر