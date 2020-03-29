وأضاف أنه إذا تمكنت البلاد من تقليص الإغلاق الكامل لها، فهناك خطر من إمكانية ظهور الفيروس مجددًا.. مُِشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من السكان ستحتاج إلى إجراء اختبار للكشف عن الإصابة فيروس كورونا.

وأوضح أن "هذه الاختبارات قد نحتاج إلى إجرائها من مرتين إلى 3 مرات في سبيل مكافحة أي احتمالية للإصابة بالفيروس مجددًا، مما يعني إنه من الممكن إجراء حوالي 180 مليون اختبار فردي على مستوى بريطانيا بالكامل".

جدير بالذكر أن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف أكد صباح اليوم أن عدد اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة اليوم قد وصل إلى 10 آلاف اختبار.. وأعرب عن قلق الحكومة البريطانية البالغ بعدما أظهرت أحدث الأرقام أن الوفيات تجاوزت الألف شخص.