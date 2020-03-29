تعقيم وتطهير الشوارع السوق السياحي ومحطة السكة الحديدية بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها المكثفة في كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت إدارة المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان عن طريق فرقها المتخصصة في القيام بأعمال تطهير وتعقيم لشارع السوق السياحي والشواربي بأسوان.

كما تم أيضا بالتعاون مع الشباب المتطوعين من مبادرة معا ضد الكورونا , بعمل حملة تطهير وتعقيم شاملة لمحطة السكة الحديدية بأسوان.

في نفس السياق، كانت قد واصلت الرائدات الريفيات بمحافظة أسوان، حملات التعقيم والتطهير لماكينات الصراف الآلى بالبنوك على مستوى جميع مراكز أسوان, وذلك لتجنب العدوى بمرض كورونا المستجد, بالإضافة لذلك أيضا يقمن الرائدات الريفيات بعمل توعية للمواطنين عن المرض وطرق تجنب العدوى، وذلك فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها مديرية الشئون الصحية بأسوان لمكافحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وخصصت مديرية الشئون الصحية بأسوان فرق الانتشار السريع على أكمنة ومداخل أسوان، لعمل الفحص الحرارى لكل المواطنين والسائقين القادمين داخل السيارات.

ووصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان، جهودها أيضاً فى كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بعد أن قامت إدارة المتوطنة بالمديرية عن طريق فرقها المتخصصة فى القيام بأعمال تطهير وتعقيم لشوارع مدينة أسوان وكورنيش النيل.

وفى سياق متصل، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأطباء بمستشفى أسوان الجامعى، بإحالته للتحقيق مع إلغاء انتدابه وعودته لمديرية الصحة لأنه تسبب فى بلبلة الرأى العام وتكدير السلم الاجتماعى، مشدداً أنه لا تهاون تجاه من ينشر أى شائعات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وشدد محافظ أسوان، على أن كل شخص مسئول عما ينشر بصفحته على فيس بوك، حيث قام هذا الطبيب بنشر معلومات غير صحيحة بشأن ظهور حالة إيجابية لمرض الكورونا المستجد لحالة أصيبت فى حادث مرورى وتم تحويلها من مستشفى كوم أمبو المركزى لمستشفى أسوان الجامعى، فيما أثبتت التحاليل والفحوصات الطبية خلو الحالة المذكورة من الإصابة بفيروس الكورونا المستجد.