تعرف على طريقة شحن عداد الكهرباء بالبلوتوث من الهاتف بنظام NFC

رحمة رمضان

تسهيلات جديدة تطلقها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لحوالى 9 مليون مواطن من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع للتيسير عليهم و جعل عملية شحن العداد أكثر سهولة و من أى مكان و فى أى وقت، حبث من المقرر أن يتم تعميم تطبيق "سهل" بنظام nfc الأسبوع المقبل والذى يتيح إمكانية شحن العداد بالبلوتوث من الهاتف المحمول، وفيما يلى طريقة استخدام تطبيق "سهل" :

1- تحميل تطبيق سهل على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

3- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

4- قم بتسجيل الدخول للبرنامج من خلال إدخال الاسم وكلمة المرور.

6- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

7- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

8- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

9- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.

بعدها تختار شحن الكارت

وتتيح خاصية Nfc قراءة كل معاملات كرت الفيزا التى تمت عليها مثل ماكينات ATM.

الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بصدد تعميم تطبيق "سهل" المجانى من (App Store - Play Store) بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لشحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ (NFC) بواسطة البلوتوث فى أى وقت و من أى مكان الأسبوع المقبل.