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تسجيل 756 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في إيطاليا.. وإجمالى الوفيات 10779

الأحد، 29 مارس 2020 06:17 م
تسجيل 756 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في إيطاليا.. وإجمالى الوفيات 10779 فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى دولة إيطاليا عن تسجيل 756 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالى الوفيات إلى 10779 شخصا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز". 

وكانت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أعلنت أمس السبت، إن عدد حالات الوفاة في إيطاليا بسبب تفشي كورونا ارتفع بواقع 889 حالة في ثانى أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ تفشى جائحة كورونا فى البلاد يوم 21 فبراير.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس فى إيطاليا إلى 10023 وهو إلى حد كبير أعلى عدد للوفيات بالمرض على مستوى العالم.

كانت إيطاليا قد سجلت أعلى محصلة وفاة يومية يوم الجمعة، عندما توفي 919 شخصا، وقبل ذلك، تم تسجيل 712 وفاة يوم الخميس و683 وفاة يوم الأربعاء و743 يوم الثلاثاء و602 يوم الاثنين.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في إيطاليا اليوم السبت إلى 92472 حالة من 86498 حالة في السابق.

وإيطاليا بها ثاني أعلى عدد من الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة، وتجاوزت أمس الجمعة عدد حالات الإصابة التي سجلت بالصين.


كورونا

فيروس كورونا

ايطاليا

اخبار فيروس كورونا

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