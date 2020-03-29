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ترامب: لن نتهاون فى مواجهة كورونا.. ونعمل على تأمين المعدات الطبية والكمامات

الأحد، 29 مارس 2020 11:11 م
ترامب: لن نتهاون فى مواجهة كورونا.. ونعمل على تأمين المعدات الطبية والكمامات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تعمل بشكل متواصل على تأمين المعدات طبية والكمامات وأجهزة التنفس وتم تقديم 11 ألف جهاز تنفس إلى ولاية نيويورك، لافتا إلى أنه إدارته لن تتهاون فى مواجهة هذا الوباء. 

وأشاد الرئيس الأمريكى بجهود الفرق الطبية فى الولايات المتحدة من أجل دعم مرضى فيروس كورونا، مشددا على أن بلاده تشن حربا على عدو غير مرئى. 

واستعرض عدد من مسئولى الولايات المتحدة خلال المؤتمر الصحفى مساء اليوم الأحد بحضور الرئيس ترامب جهود الولايات المتحدة لمكافحة الفيروس، ويأتى على رأسها الانتهاء من طريقة جديدة للكشف عن فيروس كورونا بشكل سريع. 

 


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فيروس كورونا

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