ترامب: أمريكا لن تدفع مقابل الحماية الأمنية لهارى وميجان عليهم أن يدفعوا

كتب خالد إبراهيم

رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية تكاليف الحماية الأمنية للأمير هارى، وزوجته ميجان ماركل، حيث انتقل الزوجان من كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتشار فيروس كورونا.



ترامب على تويتر

وقال ترامب عبر "تويتر": "أنا صديق ومعجب بالملكة والمملكة المتحدة.. أفيد بأن هاري وميجان، اللذين غادرا المملكة سيقيمون بشكل دائم في كندا.. الآن غادروا كندا إلى الولايات المتحدة.. ومع ذلك لن تدفع الولايات المتحدة مقابل حمايتهم الأمنية.. يجب أن يدفعوا".

وكانت الأنباء قد أفادت بأن الأمير هارى وميجان ماركل فرّا من كندا وانتقلا إلى كاليفورنيا وسط جائحة الفيروس التاجى، وبحسب ما ورد، غادر دوق ودوقة ساسكس إلى الولايات المتحدة قبل إغلاق الحدود بسبب اندلاع الفيروس القاتل، وجاء هذا بعدما أعلن إصابة والد هارى، الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى البالغ من العمر 71 عامًا، بفيروس كورونا المستجد، الذى شوهد لأول مرة الليلة الماضية منذ تشخيصه وظهر فى حالة معنوية جيدة، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "mirror" البريطانية.

وفى غضون ذلك يقال إن هارى وميجان أقاما فى منزل قريب من هوليوود مع ابنهما آرتشى البالغ من العمر 10 أشهر ويعيشان فى عزل منزلى، وقد قال أحد المطلعين الملكيين صحيفة "ذا صن": "غادر هارى وميجان كندا إلى الأبد.. الحدود كانت مغلقة وكان توقف الرحلات الجوية.. وكان عليهما الخروج".