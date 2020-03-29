اليوم السابع
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بعد إيداع حيثيات بيت المقدس.. اعرف معلومات عن واقعة استهداف كمين الباسوس

الأحد، 29 مارس 2020 12:00 ص
بعد إيداع حيثيات بيت المقدس.. اعرف معلومات عن واقعة استهداف كمين الباسوس المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

ومن الجرائم التى ارتكبها بعض المتهمين بالدعوى واقعة استهداف كمين الباسوس، وتوجد العديد من المعلومات حول تلك الواقعة منها:

1ـ الواقعة حدثت فى 15 أغسطس 2013.

2ـ نفذ الواقعة 4 متهمين وهما الحادى عشر، الثانى عشر واثنين متوفين وهما سمير عبد الحكيم، وفهمى عبد الرؤوف.

3ـ أسفر عن واقعة الهجوم على الكمين استشهاد فردين شرطة وإصابة آخرين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.


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