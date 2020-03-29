باراك أوباما ينعى القس جوزيف لورى برسالة حب وصورة لهما.. اعرف قاله إيه

كتب آسر أحمد

شارك الرئيس الأمريكي السابق باراك إوباما، متابعيه، بصورة مع القس جوزيف لوري، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ98 عاماً، تاركاً خلفه مسيرة طويلة في رئاسة الحقوق المدنية الأمريكية، التي كان يعد زعيماً لها خلال العقود الماضية.

ونشر إوباما، صورة لهما عبر حسابه بانستجرام، وكتب قائلاً "ولد القس جوزيف لوري وترعرع في ألاباما، وكانت تجري العظة في دمائه، كان لديه القناعة بإلهام الآخرين ودفعهم للتغيير، منذ قيادته للحركة المسيحية الجنوبية، قام بالكثير ليقرب شمل الكثيرين بالعدالة الأمريكية، نجح لوري في تغير وجه أمريكا لفترة طويلة، وأتثبت أنه لا يجب أن نتراجع عما بدأه في رحلة العدالة، أتذكره أنا وميشيل دائماً، وصلاتي لعائلته".

كان لوري عضواً مؤسساً في مؤتمر القيادة المسيحية، حيث عملاً جنباً لجنب الدكتور كينج، وظهر في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي باراك إوباما، وبعد شهور من ولاية إوباما، تم منحه وسام الحرية الرسائي وهو أعلى وسام مدنة في الولايات المتحدة الأمريكية.