باراك أوباما ينعى القس جوزيف لورى برسالة حب وصورة لهما.. اعرف قاله إيه

شارك الرئيس الأمريكي السابق باراك إوباما، متابعيه، بصورة مع القس جوزيف لوري، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ98 عاماً، تاركاً خلفه مسيرة طويلة في رئاسة الحقوق المدنية الأمريكية، التي كان يعد زعيماً لها خلال العقود الماضية.
ونشر إوباما، صورة لهما عبر حسابه بانستجرام، وكتب قائلاً "ولد القس جوزيف لوري وترعرع في ألاباما، وكانت تجري العظة في دمائه، كان لديه القناعة بإلهام الآخرين ودفعهم للتغيير، منذ قيادته للحركة المسيحية الجنوبية، قام بالكثير ليقرب شمل الكثيرين بالعدالة الأمريكية، نجح لوري في تغير وجه أمريكا لفترة طويلة، وأتثبت أنه لا يجب أن نتراجع عما بدأه في رحلة العدالة، أتذكره أنا وميشيل دائماً، وصلاتي لعائلته".
The Reverend Joseph Lowery was born and raised in Jim Crow Alabama with no power or privilege to speak of. But he had preaching in his blood. He had a conviction that he could join and inspire others to push for change. From those early days of the movement to his long leadership of the Southern Christian Leadership Conference, he did so much to carry us ever closer to the just, fair, inclusive, and generous America promised in our founding ideals. Reverend Lowery changed the face of America. He carried the baton longer and surer than almost anybody. It falls to the rest of us now to pick it up and never stop moving forward until we finish what he started–that journey to justice. Michelle and I remember him fondly today, and our love and prayers are with his family and his nationwide flock.
كان لوري عضواً مؤسساً في مؤتمر القيادة المسيحية، حيث عملاً جنباً لجنب الدكتور كينج، وظهر في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي باراك إوباما، وبعد شهور من ولاية إوباما، تم منحه وسام الحرية الرسائي وهو أعلى وسام مدنة في الولايات المتحدة الأمريكية.
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