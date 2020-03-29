اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بابا الفاتيكان يدعم دعوة جوتيريش لوقف عالمى لإطلاق النار للتركيز على كورونا.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 03:21 م
بابا الفاتيكان يدعم دعوة جوتيريش لوقف عالمى لإطلاق النار للتركيز على كورونا.. صور البابا فرانسيس
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعم البابا فرنسيس، اليوم الأحد، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لوقف إطلاق النار فى كل الصراعات فى مختلف أرجاء العالم، للتركيز على مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وألقى البابا عظته الأسبوعية من المكتبة البابوية الرسمية عوضا عن ساحة القديس بطرس بسبب الإغلاق السارى فى إيطاليا وذكر فيها تحديدا النداء الذى وجهه جوتيريش فى مؤتمر صحفى يوم الاثنين.
 
البابا فرانسيس يقف فى المكان المعتاد لإلقاء العظة
البابا فرانسيس يقف فى المكان المعتاد لإلقاء العظة
 
ودعا البابا الجميع، إلى "وقف كل أشكال العداء البغيض ودعم إنشاء ممرات للمساعدة الإنسانية وتشجيع الجهود الدبلوماسية والاهتمام بمن يجدون أنفسهم فى حالات ضعف شديدة".
 
البابا فرانسيس خلال إلقاء العظة
البابا فرانسيس خلال إلقاء العظة
 
وأصاب فيروس كورونا، أكثر من 662700 شخص حول العالم وأودى بحياة 30751 شخصا بحسب إحصاء رويترز.
 
البابا فرانسيس يلقى عظته الأسبوعية
البابا فرانسيس يلقى عظته الأسبوعية
 
ونحو ثلث عدد المتوفين بالمرض فى إيطاليا، حيث تجاوز عددهم فيها عشرة آلاف أمس السبت وهو ما جعل من المؤكد تقريبا تمديد الإغلاق السارى فى البلاد.
 
البابا فرانسيس يلقى عظته الاسأسبوعية
البابا فرانسيس يلقى عظته الاسأسبوعية
 
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى البلاد 92472 حالة، وهو ثانى أكبر عدد من الحالات فى دولة فى العالم بعد الولايات المتحدة.
 
تصوير عظة البابا فرانسيس الأسبوعية
تصوير عظة البابا فرانسيس الأسبوعية
 
وفى الفاتيكان، وهو دولة مدينة مساحتها 108 أفدنة وتحيط بها روما، ست حالات إصابة مؤكدة. وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو برونى أمس السبت إن فحوصا أجريت بعد ثبوت إصابة قس يعيش فى مقر إقامة البابا بالمرض، وقال برونى، إن البابا وأقرب مساعديه لم يصبهم الفيروس.
 
البابا فرانسيس يلقى عظته
البابا فرانسيس يلقى عظته
 
وتسببت الآثار الاجتماعية للجائحة، فى مقارنات مع فترات مؤلمة مثل الحرب العالمية الثانية والأزمة المالية فى عام 2008 ووباء الإنفلونزا الإسبانية الذى قتل نحو 50 مليون شخص فى العالم فى عام 1918.
 
ساحة القديس بطرس خالية أمام بابا الفاتيكان بسبب كورونا
ساحة القديس بطرس خالية أمام بابا الفاتيكان بسبب كورونا
 
وتحاول الأمم المتحدة، التوسط لإنهاء صراعات فى دول مثل سوريا واليمن وليبيا، بينما تقدم أيضا مساعدات إنسانية لملايين المدنيين.
 
خلال إلقاء بابا الفاتيكان للعظة الأسبوعية
خلال إلقاء بابا الفاتيكان للعظة الأسبوعية
 
وفى عظته اليوم، ناشد البابا السلطات فى الدول، أن تكون حساسة للمشكلة الخاصة التى يمثلها فيروس كورونا فى السجون وكثير منها مكتظ بالنزلاء، وقال إن الوضع فى السجون "يمكن أن يصبح مأساة".
 
وتمرد مسجونون فى عدد من الدول من بينها إيطاليا، حيث لقى ستة نزلاء على الأقل حتفهم فى وقت سابق من الشهر الجاري.
 

الفاتيكان

بابا الفاتيكان

البابا فرانسيس

الامم المتحده

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الفاتيكان ينفى إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد

السبت، 28 مارس 2020 08:38 م

صحيفة إيطالية: البابا فرانسيس يخضع لثانى اختبار كورونا..والفاتيكان يستعد للإغلاق

الجمعة، 27 مارس 2020 10:47 ص

البابا فرانسيس: الكثير من الكهنة والأطباء ماتوا بعدما قدموا بطولة فى خدمة المرضى

الخميس، 26 مارس 2020 12:36 م

شائعات إصابة بابا الفاتيكان ب"كورونا" تثير الرعب فى إيطاليا.. البابا فرانسيس يتغيب عن القداس بسبب مرضه.. ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس القاتل إلى 18 شخصا.. والإصابات تصل إلى 650 حالة

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:00 م

إصابة البابا فرانسيس بوعكة صحية.. صور

الخميس، 27 فبراير 2020 05:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة