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المياه الجوفية بالوادى الجديد تضع سيناريوهات تشغيل الآبار خلال حظر التجوال

الأحد، 29 مارس 2020 02:27 م
المياه الجوفية بالوادى الجديد تضع سيناريوهات تشغيل الآبار خلال حظر التجوال المهندس منصور إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية
كتبت أسماء نصار

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عقد المهندس منصور إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية اجتماع مع مديرى عموم الإدارات لمناقشة ووضع سيناريوهات جديدة لتشغيل الآبار بما يتفق مع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في حظر التجوال خاصة وأن هناك آبار تعمل ليلا واخرى يتداخل تشغيلها مع حظر التجول وذلك حفاظا على صحة المواطنين وحرصا على مصالح المزارعين وخاصة أن الأمر يواكب موسم نضج محصول القمح وامتلاء الحبوب .

وشددت وزارة الرى على إجراءات النظافة و التعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه و تعقيم الأتوبيسات والسيارات التابعة للوزارة بشكل يومي وقياس درجة الحرارة للعاملين يومياً قبل دخول مبني الوزارة وتطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها بشكل دوري.

وكلف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى قيادات الوزارة بضرورة التأكد من تنفيذ تكليفات رئيس الوزارة بما يتناسب مع حظر التجوال، وضمان سلامة العاملين من انتشار فيروس كورونا، والتشديد على منع التجمعات داخل المكاتب حفاظا على سلامة الجميع.

وأشار المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، إلى أنه على الرغم من تقليل العمالة للحد الادنى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، الا ان رجال المصلحة في كافة قطاعاتها يضاعفون جهدهم فى وقت العمل المتاح لإنجاز المهام المطلوبه منهم .

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

 


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