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القوات المسلحة تعقم العتبة وحى الموسكى للوقاية من كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 03:47 م
القوات المسلحة تعقم العتبة وحى الموسكى للوقاية من كورونا القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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تماشياً مع حزمة القرارات التى أقرتها الحكومة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، واستكمالاً لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية صدرت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لكلاً من ميدان العتبة وحى الموسكى ومنطقة الأسواق التجارية وهيئة البريد والمسرح القومى وميدان وجراج الاوبرا وشارعى عبد العزيز والجيش والشوارع الجانبية المحيطة التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر ، فضلاً عن تطهير وتعقيم شارع الأزهر وميدان الحسين والمنطقة المحيطة بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه ، وذلك أثناء التوقيت الذى يتم فيه تطبيق حظر تجول المواطنين لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية .
 
حيث تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والحوائط وواجهات المبانى من خلال إستخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات معايير الجودة العالمية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لتلك المناطق الحيوية والتى تشهد فى الحالة الطبيعة تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها بإعتبارها من أهم المناطق التجارية بنطاق محافظة القاهرة .
وقد حرصت القوات المسلحة على إستخدام مواد ومحاليل التطهير والتعقيم والتى تم إعتمادها 
من وزارة الصحة والسكان طبقاً للمواصفات العالمية بما يوفر المناخ الآمن والصحي خلال القيام بأعمال التطهير الوقائى لكافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة .
 
 
يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس ( كورونا ) بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى .
 

القوات المسلحة

الجيش المصرى

فيروس كورونا

العتبة

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