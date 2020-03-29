اليوم السابع
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العراق: توجيه أمنى لعزل المناطق الموبوءة بفيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 11:00 ص
العراق: توجيه أمنى لعزل المناطق الموبوءة بفيروس كورونا الجيش العراقى
أ ش أ

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كشفت وزارة الدفاع العراقية، عن توجيه أمنى بعزل المناطق الموبوءة بفيروس "كورونا" للحد من انتشاره، وقال المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول - فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد - "إن هناك توجها أمنيا من قبل وزارتى الدفاع والداخلية والاستخبارات بعزل المناطق الموبوءة للحد من تفشى الفيروس"، مؤكدا أن "هذا الأمر تحدده وزارة الصحة لكى لا تصبح هناك بؤر لتفشى الوباء فى ظل مد فترة حظر التجول إلى 11 أبريل المقبل".
 
وأضاف، أن "القوات الأمنية من الجيش والشرطة والأمن الوطنى وبإشراف ومتابعة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش فى حالة استنفار أمنى لمواجهة فيروس كورونا".
 
وشدد، على "ضرورة التهيؤ لمواجهة وباء "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين"، داعيا المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الصحية لاسيما بحظر التجوال والبقاء فى منازلهم"، محذرا من "حدوث كارثة إنسانية فى حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية".
 
وفى سياق أخر، أكد رسول "استمرار العمليات العسكرية من قبل الفرقة 16 وقيادة عمليات الجزيرة، لملاحقة ما تبقى من عناصر داعش الإرهابى فى محافظة نينوى وجنوب الموصل".
 
و على صعيد أخر، قالت وزارة التجارة فى العراق إن فحص شحنة أرز قادمة من فيتنام فى مياهه تأخر بسبب إجراءات جرى اتخاذها للسيطرة على تفشى فيروس كورونا فى البلاد. وهذا التأخير هو أحدث مثال على مدى التأثير السلبى لإجراءات مكافحة انتشار الفيروس عالميا على سلاسل الإمدادات.
 
وقال زهير الجلبى المسؤول بوزارة التجارة فى بيان صدر فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة "بسبب حظر التجول وصعوبة وصول كادر الفحص من بغداد (أرسلت) شركة تجارة الحبوب... كادر الفحص بالبصرة".
 
ويستمر حظر التجول على مستوى البلاد حتى 11 أبريل. وأغلقت الحدود وأوقفت رحلات الطيران الدولية ضمن جهود للسيطرة على انتشار المرض.
 

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الدفاع العراقيه

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