التشاؤم يخيم على بريطانيا جراء كورونا.. وتوقعات أن تصل الوفيات إلى 20 ألف

وكالات

يستمر المسؤولون البريطانيون فى إطلاق تصريحات متشائمة بشأن تفشى فيروس كورونا، آخرها تصريح مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ستيفن باويس الذى توقع وفاة 20 ألف شخص على الأقل.

وقال باويس فى تصريح صحفي، أمس السبت، إن بلاده ستكون قد أبلت بلاء حسنا إذا عبرت أزمة فيروس كورونا بأقل من 20 ألف وفاة.



وأضاف أن وحدات العناية المركزة فى لندن لم تمتلئ بعد، مشيرا إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجهز غرف العمليات والإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة.



وفى وقت سابق وجه رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، خطابا متشائما للبريطانيين، دعاهم فيه إلى الاستعداد لفراق أحبائهم بسبب تفشى فيروس كورونا.



وبحسب آخر الإحصائيات التى أعلنتها السلطات البريطانية، أمس السبت، تم تسجيل 260 وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة الألف شخص.

