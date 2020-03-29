اليوم السابع
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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى أستراليا إلى 16 حالة

الأحد، 29 مارس 2020 05:17 ص
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى أستراليا إلى 16 حالة محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى أستراليا، إلى 16 حالة بعد وفاة امرأة (75 عاما) في ولاية كوينزلاند ووفاة رجل في الثمانينات من العمر في مستشفى بمدينة ملبورن في ولاية فيكتوريا.

 وكانت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز أعلنت أمس وفاة امرأة (91 عاما) كانت بدار رعاية مسنين في سيدنى وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن معدل الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس كورونا في أستراليا انخفض في الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن معدل الارتفاع الأسبوعي كان سابقا بين 25-30% بينما معدل الارتفاع في الأسبوع الماضي كان بين 13-15%، مرجعا السبب في ذلك إلى الإجراءات المتشددة التي تتخذها حكومته.


استراليا

سيدنى

كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

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