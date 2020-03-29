إصابة شخص بكسور فى حادث تصادم سيارتين بمركز حوش عيسى بحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل، شخص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين بمركز حوش عيسى بالبحيرة. كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق "حوش عيسى – دمنهور" وأسفر عن إصابة "محمود س. ع" 32 سنة وتم نقله إلى مستشفى حوش عيسى المركزى، لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مركز حوش عيسى بالبحيرة قد شهد إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة، وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور بالجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق "أبو المطامير- حوش عيسى"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وشهدت محافظة البحيرة عدة حوادث سير خلال الأيام الماضية، منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون، وبالفحص تبين مصرع عامل وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوى" بالقرب من مدينة وادى النطرون.