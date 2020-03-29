اليوم السابع
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أمن القليوبية يضبط 16 تاجر مخدرات بقها وقليوب

الأحد، 29 مارس 2020 07:45 م
أمن القليوبية يضبط 16 تاجر مخدرات بقها وقليوب حمله امنيه-ارشيفية
القليوبية - نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 16 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بالقبض على 16 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام الخصوص وقليوب والقناطر الخيرية وقها وقليوب وشبرا الخيمة وطوخ، وتم ضبط 300 قرص مخدر، و120جرام هيروين، و500 جرام حشيش، 300 جرام بانجو وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وتوالت اعترافات المتهمين بأن المضبوطات بقصد البيع والترويج علي عملائهم وجار اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

كما ألقت مباحث القليوبية القبض 8 عاطلين لترويجهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بشن ضباط مباحث المديرية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من"ع.ح" 34 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مطموسة الأرقام بخزينتها عدد 8 طلقة من ذات العيار، و"ا.ق"ر30 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 50 جراما ومبلغ مالى 500 جنيه، و"ا.ع"23 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقيه خرطوش وعدد 6 طلقة من ذات العيار،و"م.ا" 25 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 70 جراما ومبلغ مالى 240 جنيها وهاتف محمول، و"م.م" 27 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 5 طلقة من ذات العيار، وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 450 جراما ومبلغ مالى 500 جنيه وهاتف محمول ،و"م.ع" 42 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3022 لسنة 2020م إدارى مركز القناطر الخيرية، و"م.ر" 43 سنة، عاطل، وبحوزتة سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 80 جراما ومبلغ مالى 120 جنيه وهاتف محمول، و "ع.ع" 27 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


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