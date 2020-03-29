اليوم السابع
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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 29 - 3 -2020

الأحد، 29 مارس 2020 09:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 29 - 3 -2020 البورصة ارشيف
كتب هانى الحوتى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 29 -3 -2020. 
 
إيقاف تداول 32 شركة
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 32 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع.
 
وضمت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، المصرية للمنتجعات السياحية، العبوات الطبية، الإسماعيلية مصر للدواجن، القاهرة للدواجن، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، مصر للألومنيوم، مصر لصناعة الكيماويات، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المتحدة للإسكان والتعمير، بى انفستمنتس القابضة، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، العامة لمنتجات الخزف والصينى، بنك قناة السويس، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية.
 
كما تم إيقاف تداول أسهم؛ شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، سماد مصر، القاهرة للإسكان والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، القاهرة للزيوت والصابون، المهندس للتأمين، القناة للتوكيلات الملاحية، العامة لصناعة الورق، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، دلتا للطباعة والتغليف، مصر للأسمنت-قنا، الدولية للمحاصيل الزراعية.
 
البورصة تخسر 2 مليار جنيه
 
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط أحجام تداول ضعيفة، فيما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 537.955 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 194.5 مليون ورقة مالية بقيمة 390.8 جنيه، عبر تنفيذ 19.8 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.23% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.1%، والعرب على 4.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.02%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7 مليون جنيه، 100.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.2 مليون جنيه، 973.3 ألف جنيه، 78.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11156 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة.
  
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 978 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 646 نقطة.
  
   
 
وضمت الأسهم المرتفعة:
 
 
 
- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 4.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%
 
 
 
- سماد مصر بسعر إغلاق 3.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%
 
 
 
- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 7.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.40%
 
 
 
- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 7.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.38%
 
 
- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.774 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.32%
 
 
وضمت الأسهم المتراجعة:
 
 
- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.48%
 
 
 
- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 19.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.77%
 
 
 
 -  الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 1.252 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.69%
 
 
 
 
- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 2.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.63%
 
 
 
 
- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر  إغلاق 9.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.50%
 
 
 
 

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