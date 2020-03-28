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ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

السبت، 28 مارس 2020 12:59 م
ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو مستشفيات طوارئ ببريطانيا
إعداد ـ هند عادل ـ جرافيك - أيمن عادل

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وسط تفشى فيروس كورونا بشكل كبير فى الولايات المتحدة حتى وصل الأمر لإصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون والأمير تشارلز، لجأت السلطات الصحية ببريطانيا لإقامة مستشفى الأزمات الثاني داخل مصنع سابق، حيث تم تجهيز مركز ExCel في لندن بأربعة آلاف سرير واثنين من الجسور لاستيعاب العدد الكبير من المصابين.

ووهان جديدة

مستشفيات طوارئ فى بريطانيا لإنقاذ مصابى كورونا

 

مصابون بالمئات يوميا

يسقطون ضحايا العدوى ببريطانيا

 

المستشفيات العامة لم تعد قادرة

على استيعاب الأعداد الجديدة

 

قررت السلطات إنشاء مستشفى طوارئ

 

4  آلاف سرير سعة استيعابها

العمل ليل ونهار لإنجازها فى أسرع وقت

 

الميعاد المقرر للافتتاح 4 إبريل

 

قد تلجأ بريطانيا لاستغلال الأماكن الترفيهية

لإقامة مستشفيات ميدانية جديدة

 

والمستشفيات العامة تتحول لمنطقة حرب لمواجهة الفيروس

 

فهل تنجح بريطانيا كما نجحت الصين؟

 

 


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