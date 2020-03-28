ولاية كاليفورنيا تحذر من مواجهة لوس أنجلوس نفس مصير نيويورك خلال 5 أيام

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حذر مسؤولو ولاية كاليفورنيا، الأمريكية، اليوم،السبت، من إمكانية تعرض مدينة لوس أنجلوس التى تعد أكبر مدن الولاية من حيث عدد السكان، إلى قفزة في عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" خلال الخمسة أيام المُقبلة.

وذكر حاكم ولاية كالفيورنيا جافن نيوسوم، في مؤتمر صحفي، أن عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في الولاية قفزت بنسبة 26% خلال يوم واحد، إلى جانب انتظار نتائج أكثر من 65 ألف اختبار، مُضيفًا أنه تم تسجيل 4700 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في كاليفورنيا حتى الآن، وما لا يقل عن 97 حالة وفاة.. حسبما أوردت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأضاف نيوسوم أنه سيتم تجهيز أكبر مركز مؤتمرات في لوس أنجلوس لاستقبال المرضى، مُشيرًا ألى أن المدينة في حاجة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف جهاز تنفس صناعي، حيث يتدافع المسؤولون للعثور على أجهزة تنفس صناعي في البلاد.

كما أكد أن ولاية كاليفورنيا ستحتاج إلى ما يقرب من 50 ألف سرير إضافي على الفور، حيث تعتبر لوس أنجلوس وحدها أكبر مدن الولاية من حيث عدد السكان، إذ يقطن بها أكثر من 10 مليون شخص.

من جانبه، أشار عمدة لوس أنجلوس إريك جارسيتي إلى أن الأطباء سوف يضطرون لاتخاذ قرارات قاسية، موضحًا أنه إذا استمر الوضع على نفس الوتيرة، فإن عدد الإصابات سيتضاعف يوميًا.