الخرطوم (أ ش أ)

قال وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى نصر الدين مفرح، إن العديد من الأصوات تعالت بالمطالبة بقرار يقضى بإيقاف صلاة الجمعة وصلوات الجماعة، وإغلاق دور العبادة، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب فتوى شرعية تُلزم الجميع، وأضاف مفرح - في بيان اليوم السبت، "أن مثل هذه القرارات لا تأتي إلا وفق معلومات وتقديرات من جهات الاختصاص الطبية والصحية التي نطلع على بياناتها بخصوص فيروس "كورونا" على مدار الساعة عبر تقارير وزارة الصحة والمكتب الإعلامي لها".