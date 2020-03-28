اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 12:29 ص
خالد صلاح
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موريتانيا تؤكد وضع ركاب طائرة فرنسية فى الحجز الصحى

السبت، 28 مارس 2020 12:00 ص
موريتانيا تؤكد وضع ركاب طائرة فرنسية فى الحجز الصحى كورونا ارشيفية
ا ش ا

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 قالت وزارة الصحة الموريتانية إنها قامت بوضع جميع ركاب الرحلة الفرنسية التي كان على متنها مواطن ظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد في الحجر الصحي.
وأكدت الوزارة، بيان صحفي حول انتشار فيروس كورونا بثتها الإذاعة الموريتانية، أن المسافرين على الرحلة يبلغ عددهم 22 شخصا تم وضعهم في الحجر الصحي بأحد فنادق العاصمة نواكشوط، وذلك خشية ظهور أي أعراض على أحد منهم.
كما أكدت الوزارة أن عدد المصابين بالفيروس 3 أشخاص ولم يتم حدوث أي وفاة بالفيروس وأنها أجرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16 فحصاً لأشخاص تم الاشتباه في إصابتهم بالفيروس، ولكن فحوصاتهم جاءت سلبية، وهو ما يعني عدم إصابتهم بالفيروس.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بوضع 643 شخصا في الحجر الصحي أغلبهم مسافرون قدموا من خارج البلاد، منهم 31 شخصاً كانوا على صلة مباشرة بالمريض الأخير.

موريتانيا

فرنسا

الحجر الصحي

كورونا

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