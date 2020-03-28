اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 09:03 م
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من ينفذ المصريين العالقين بالخارج من فيروس كورونا؟.. وحكاية 31 فنان مصري بالسعودية (فيديو)

السبت، 28 مارس 2020 09:00 م
من ينفذ المصريين العالقين بالخارج من فيروس كورونا؟.. وحكاية 31 فنان مصري بالسعودية (فيديو) لايف اليوم السابع
كتب تامر إسماعيل صالح

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رصد "اليوم السابع" فى خدمة لايف على صفحته على موقع فيسبوك، تفاصيل خطة وزارتي الخارجية المصرية والهجرة، لحل أزمة المصريين العالقين بالخارج بسبب وقف حركات الطيران عالميا بسبب أزمة كورونا.
 
 
وتحدث خلال اللقاء اثنين من المصريين المقيمين بالخارج، وهما عادل حنفى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمقيم بمدينة الرياض بالسعودية، والدكتورة شيرين النجار الخبير التربوى وعضو الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية.
 
وكشف حنفى خلال اللقاء قصة عودة جثمان الطبيب المصرى المتوفي بالسعودية، وعودة 31 فنان مصرى كانوا يصورون عملا فنيا بالمملكة ويتم التنسيق لعودتهم إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

فيروس كورونا

فنان مصري بالسعودية

لايف اليوم السابع

المصريين بالخارج

انتشار كورونا

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