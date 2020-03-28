مقتل شقى خطر وشقيقه فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تمكنت اجهزة الامن بالفيوم بالتعاون مع قطاع الأمن العام والأمن الوطني من قتل شقى خطر وشقيقه بعد تبادل إطلاق النار فى عزبة"الشركة" التابعة لقرية سيلا بمركز الفيوم وتم نقل الجثتين الى المستشفى، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كانت معلومات قد وردت للواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم, تفيد عودة كل من حمادة ع وشقيقه محمد للعزبة التى يقيمان بها بعد فرض حظر التجول بين القرى و المدن لمواجهة فيروس كورونا وأنهما يقومان بترويع الآمنين و فرض أتاوات عليهم، ومطلوب القبض على الاول لتنفيذ 30 حكم لاتهامه فى قضايا سطو مسلح وفرض إتاوه على المواطنين.



تم تشكيل حملة مكبرة قادها اللواء صبرى العزب مدير أدارة البحث الجنائى بالمحافظة والعقيد وليد تاج الدين رئيس فرع البحث الجنائى للمنطقة المركزية و الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم بالتعاون مع ضباط الأمن الوطنى وقوات أمن الفيوم وأثناء وصول قوات الشرطة للقبض علي المتهم قام هو و شقيقه باطلاق وابل من الأعيرة النارية من بنادقهم الآلية مما دفع قوات الأمن على التعامل مع مصدر النيران والتى أسفرت عن مقتلهم.



تم نقل جثة الشقى خطر وشقيقه إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة مركز الفيوم .

