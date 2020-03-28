كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الفيروسات بشكل عام ليست كائنات حية، بل هى جزء من DN، أو الـRNA، داخل غلاف وساقط على أحد الأسطح، فى انتظار مرور أى شخص لملامسة السطح، ثم ملامسة الشخص لوجهه لينتقل الفيروس من خلاله إلى جهازه التنفسى، وإصابة خلايا الرئة، التى يستغلها فى إنتاج ملايين الـDNA، والـRNA، التى تخرج بعد ذلك مع الرزاز، أو السعال.

وأوضح مصباح،: وقتها يصبح للفيروس فرصتين، إما الإصابة المباشرة لشخص أخر، من خلال السعال أو الرزاز، أو أنها تسقط على سطح جديد فى انتظار شخص أخر لالتقاطها، وتكرر دورتها، وعندما نطالب المواطنين بالجلوس فى المنازل، للحماية من فيروس كورونا المستجد، لحرمان الفيروس من أحد أهم أسلحته، وهو الجسم البشرى، حيث إن الفيروس يموت خلال من 20 إلى 28 ساعة فى حال عدم وجود جسم بشرى يتكاثر من خلاله، على حسب أغلب التقديرات.

وأضاف: فيروس كورونا لا يمكن وصفه بالفيروس القاتل، خاصة أن نسبة الوفيات به تتراوح من 2 إلى 3%، لكن سرعته المرتفعة فى القدرة على الإنتشار، تجعل من تلك النسبة أعداد كبيرة جدا من المرضى فى وقت واحد، بما يمثل ضغطا كبيرا على النظم الصحية على مستوى العالم، بما يعرضها لإنهيارها، ومبادرة "خليك فى بيتك"، أفضل الطرق للحماية.

كانت قد قالت النقابة العامة للأطباء، إنه نظرا للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، والقرارات التى أعلنها المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء وحظر التجوال، فإنه تقرر أن تكون مواعيد العمل بالنقابة بداية من أمس الأربعاء من التاسعة صباحا، وحتى الثانية بعد الظهر، بدلا من الرابعة مساء، خلال جميع أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، إجازة أسبوعية للنقابة.