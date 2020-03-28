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فيديو.. رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ: نشيد بالتزام المواطنين بغلق المحال والحظر

السبت، 28 مارس 2020 12:44 ص
فيديو.. رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ: نشيد بالتزام المواطنين بغلق المحال والحظر رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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نقلنا من خلال البث المباشر التزام أهالي محافظة كفر الشيخ بالحظر، مساء اليوم الجمعة، والتقينا باللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.
 
وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،إن اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،يتابع تطبيق الحظر ، واستجابة أهالي المحافظة للحظر ، والتواجد بمنازلهم، مشيراً إلى أن اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ والقيادات الامنية تتابع عمليات غلق المحال ، وتطبيق الحظر.
 
 
وأضاف مبروك، لـ"اليوم السابع" هناك وعي كبير من المواطنين بانتظام بغلق الحال وبالحظر ، إضافة للمشاركة المجتمعية لرش وتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمدارس ، مؤكداً على التعاون بين جميع الجهات بالمحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
وعلى جانب آخر، أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بإلتزام وانتظام مواطني المحافظة بقرار حظر التجوال لليوم الثالث علي التوالي، ضمن الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءًا من الساعة الـ 7 مساءًا حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة والاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.
 
وشدد محافظ كفرالشيخ، بتطبيق نظام حظر التجوال بكل حزم وفقًا للتعليمات التى وضعتها الحكومة المصرية، حرصًا على صالح أسرهم وأبنائهم حتى يتم عبور هذه المرحلة العصيبة بسلام، لافتاً أن تطبيق الحظر يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية.
 
وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في متابعة التزام المواطنين بتعليمات الحظر، والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع أية حالات طارئة، والتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة لمُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
 

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