اليوم السابع
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علماء يستخدمون الكلاب البوليسية للكشف عن حالات الإصابة بـ كورونا فى المطارات

السبت، 28 مارس 2020 01:22 م
علماء يستخدمون الكلاب البوليسية للكشف عن حالات الإصابة بـ كورونا فى المطارات تدريب الكلاب للكشف عن فروس كورونا
كتب بيتر إبراهيم

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أطلق فريق من الباحثين والعلماء مشروعًا مدته ستة أسابيع لمعرفة ما إذا كانت الكلاب يمكن أن تشنم رائحة العدوى، حيث أوضحوا أنه يمكن استخدام الكلاب البوليسية للكشف عن حالات الإصابة بالفيروس التاجي في المطارات.

تدريب الكلاب للكشف عن فيروس كورونا
تدريب الكلاب للكشف عن فيروس كورونا

 

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انتظارًا لاختبارات إيجابية للباحثين تعاونت  مؤسسة خيرية بريطانية مع العلماء لمعرفة ما إذا كانت الكلاب يمكن أن تساعد في الكشف عن COVID-19 من خلال حاسة الشم لديهم.

وستعمل كلاب الكشف الطبي مع مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي (LSHTM) وجامعة دورهام في شمال شرق إنجلترا لتحديد ما إذا كانت الكلاب يمكن أن تساعد في التشخيص.

ويتبع البحث السابق في قدرة الكلاب على استنشاق الملاريا ويستند إلى الاعتقاد بأن كل مرض يسبب رائحة مميزة.

وقالت المنظمات إنها بدأت الاستعدادات لتدريب الكلاب في ستة أسابيع "للمساعدة في توفير تشخيص سريع وغير جراحي نحو نهاية الذيل للوباء".

تدريب الكلاب للكشف عن فيروس كورونا
تدريب الكلاب للكشف عن فيروس كورونا

 

وقامت المؤسسة الخيرية في السابق بتدريب الكلاب على الكشف عن أمراض مثل السرطان والباركنسون والالتهابات البكتيرية عن طريق استنشاق عينات مأخوذة من المرضى.

ويمكنهم أيضًا اكتشاف التغيرات الطفيفة في درجة حرارة الجلد ، مما يجعلها مفيدة لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من الحمى.

وقالت كلير جيست ، المؤسس والرئيس التنفيذي لكلاب الكشف الطبي ، "من حيث المبدأ، نحن على يقين من أن الكلاب يمكنها اكتشاف COVID-19، ونحن نبحث الآن كيف يمكننا التقاط رائحة الفيروس من المرضى بأمان وتقديمها للكلاب".

والهدف هو أن تكون الكلاب قادرة على فحص أي شخص ، بما في ذلك أولئك الذين لا يعانون من الأعراض ، وإخبارنا ما إذا كانوا بحاجة إلى اختبارها.

وقال رئيس مكافحة الأمراض أن الكلاب يمكنها اكتشاف الملاريا "بدقة عالية للغاية"، ومع تغير أمراض الجهاز التنفسي الأخرى رائحة الجسم ، كانت هناك "فرصة كبيرة" حيث يمكنها أيضًا العمل مع COVID-19.

ويمكن نشر كلاب الكشف في المطارات في نهاية الوباء لتحديد هوية الأشخاص الذين يحملون الفيروس بسرعة، مما يساعد على منع ظهور المرض مرة أخرى ، وفقًا لستيف ليندسي من جامعة دورهام.

 

 


تدريب الكلاب للكشف عن فروس كورونا

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