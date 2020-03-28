طوكيو تسجل أكثر من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أكبر زيادة يومية

رويترز

سجلت طوكيو اليوم السبت أكثر من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أكبر زيادة يومية بعدد الإصابات، واصطف سكان العاصمة اليابانية طوكيو فى صفوف طويلة داخل المتاجر حيث يتأهبون لقضاء نهاية الأسبوع فى المنزل بعدما دعت حاكمة المدينة لعدم الخروج بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وناشدت يوريكو كويكى حاكمة طوكيو السكان بالامتناع عن تخزين السلع غير الأساسية أو الضرورية حتى 12 أبريل لا سيما فى عطلة نهاية الأسبوع، لكن ذلك دفع السكان لتخزين كل شيء من الشعيرية سريعة التحضير والأرز وحتى مستحضرات العناية الشخصية والمنتجات الطازجة، على الرغم من التحذيرات العامة من تكديس السلع.

ودعت كويكى سكان العاصمة للتحلى بالهدوء وجددت مناشدتها بالامتناع عن التجمع العام فى نهاية الأسبوع.